В Петербурге хотят установить памятник Жанне дʼАрк

На заседании градостроительного совета рассмотрят вопрос об установке трех новых памятников в Петербурге. Его обсудят 14 февраля.

Так, в Кронштадте может появиться памятный знак «Триумф Российского флота». В сквере на Большой Посадской с инициативой установить памятник советскому поэту и переводчику Михаилу Дудину выступила администрация Петроградского района. Помимо этого в Советском переулке хотят поставить памятник национальной героине Франции Жанне дʼАрк.

28 октября на Серафимовском кладбище в Петербурге открыли мемориал жертвам крушения самолета  А321 над Синайским полуостровом. 

 


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