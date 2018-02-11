Общественники призвали Владимира Путина остановить переезд РНБ

«9 февраля в Петербурге состоялось заседание выездной коллегии Министерства культуры во главе с министром культуры В. Р. Мединским, где была рассмотрена так называемая "концепция развития Российской национальной библиотеки". Так называемая — потому что в реальности это концепция не развития, а убийства Публичной библиотеки — старейшего и крупнейшего книгохранилища России», – говорят общественники.

Как отмечают активисты, планы по реставрации и ремонту исторических зданий библиотеки на площади Островского приведут к разрушению памятников архитектуры. Также члены комитета выступают против переезда переезда фонда и сотрудников из главного здания на Садовой в корпус на Московском проспекте. Они утверждают, что министр культуры Владимир Мединский планирует «зачистить» главное здание РНБ у Гостиного двора от книг и работников, чтобы проводить там различные мероприятия, в том числе и коммерческие.

«Против планов, озвученных ставленником Мединского — директором РНБ А.И. Вислым, — решительно высказались многие деятели культуры, в том числе писатель Даниил Гранин. По сути, призыв к власти и обществу спасти Публичную библиотеку от гибели стал его духовным завещанием», – отмечают авторы письма. Они добавляют, что чувствуют себя в «глухой чиновничьей блокаде», где игнорируется мнение профессионального библиотечного сообществе России.

9 февраля 2018 был рассмотрен документ, согласно которому исторические здания РНБ на площади Островского ждут «ремонт, реставрация и приспособление к современному использованию».

Авторы письма, в свою очередь, напомнили президенту, что он назначал Мединского на пост министра культуры, а значит может повлиять на его решения. В случае, если к запросам защитников РНБ не прислушаются, они оставляют за собой право призвать петербуржцев и россиян не голосовать за Путина на президентских выборах.