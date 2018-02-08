В Топонимической комиссии отказались от двойных табличек с названиями на Советских улицах

Бюро Топонимической комиссии решило, что размещение на домах двойных табличек с историческими и новыми названиями улиц будет путать жителей Петербурга. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева. Ранее он предложил губернатору Георгию Полтавченко рассмотреть альтернативные варианты решения по возвращению Советским улицам в центре города исторических названий. Депутат предлагал установить на домах двойные таблички.

«По результатам рассмотрения определено, что при установке на домах адресных табличек с восстановленными историческими и существовавшими в советское время названиями возможно возникновение неясности в вопросе, какое именно название является официальным, и тем самым (это будет. — Ред.) дезориентировать жителей и гостей города», — говорится в ответе вице-губернатора.

В бюро также решили, что будет лучше разместить на угловых домах указатели, содержащие информацию об истории данного проезда (или данной его части). «Такие указатели могут размещаться на улицах, которым были возвращены исторические наименования, а также на всех улицах исторической части города (а в перспективе — всего города)», — указано в ответе. Депутату также напомнили, что по решению местных органов самоуправления допускается установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющих названия отдельных городских проездов, площадей, улиц.

24 ноября 2017 года Топонимическая комиссия города решила переименовать Советские улицы в Рождественские, а улицу Восстания (не площадь) - в Знаменскую.

По материалам «ДП»