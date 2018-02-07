Петербуржцам предлагают на «Авито» очистить автомобили от снега за 1000 рублей
На «Авито» появились объявления с предложением очистить автомобили петербуржцев от снега за сумму от 250 до 1000 рублей.
Есть и такие авторы объявлений, которые готовы предоставить дополнительный сервис - например, использование мягкой «мягкую щетки-сметки, прорезиненного скребка и портативнной пластиковой лопаты на случай сугробов».
На «Юле» горожанам предлагают достать машину из-под снега за 200 рублей. Однако за уборку снега вокруг автомобиля, выталкивание машины и «прикуривание» просят дополнительную плату.
Петербургские метеорологи тем временем пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели. В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.
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