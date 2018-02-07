Петербуржцам предлагают на «Авито» очистить автомобили от снега за 1000 рублей

На «Авито» появились объявления с предложением очистить автомобили петербуржцев от снега за сумму от 250 до 1000 рублей.

Есть и такие авторы объявлений, которые готовы предоставить дополнительный сервис - например, использование мягкой «мягкую щетки-сметки, прорезиненного скребка и портативнной пластиковой лопаты на случай сугробов».

На «Юле» горожанам предлагают достать машину из-под снега за 200 рублей. Однако за уборку снега вокруг автомобиля, выталкивание машины и «прикуривание» просят дополнительную плату.