Уикенд в Петербурге с 8 по 11 февраля

8-9 февраля катакомбы Петрикирхе

Спектакль «Сталкеры»



В Петрикирхе покажут спектакль-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Три героя: Сталкер, Писатель и Профессор находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера (Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов) играют свои версии несуществующей сцены «Сталкера». Герои рассуждают о том, нужна ли им комната для исполнения желаний и есть ли у них заветная мечта, которая заставит войти внутрь. 8 и 9 февраля Спектакль "Сталкеры" в катакомбах