Уикенд в Петербурге с 8 по 11 февраля
Новый фильм Вуди Аллена в прокате, 3D-концерт Kraftwerk, девятилетие m_division и отличная выставка в «Манеже» – как весело и культурно провести эти выходные в городе.
7-10 февраля-марта
ЦВЗ «Манеж»
У проекта будет два варианта. Один покажут в петербургском «Манеже», второй – весной в московском. Как обычно у ЦВЗ, ставка сделана не только на работы (а будет более 120 картин и инсталляций), но и на дизайн. Например, чтобы попасть на экспозицию, надо пройти масштабные деревянные буквы – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ, которая разработала систему соединенных без гвоздей деревянных литер. Отдельное место на выставке занимает графика Кейто Ямагучи – японской студентки Академии художеств.
7-10 февраля-марта
«Anna Nova»
В галерее Anna Nova покажут новую работу Хаима Сокола, которую сам художник определяет как «мутацию живописи и инсталляции». В начале апреля она же переедет в Московский музей современного искусства, где будет выставляться в рамках персонального проекта Сокола.
с 8 февраля
В картине — оммаже 1950-м Вуди Аллен, как Леонид Якубович барабан, прокручивает вместе с Кейт Уинслет, Джастином Тимберлейком и Джеймсом Белуши все излюбленные темы: преступление и наказание, разум и чувства, расплата и безнаказанность.
с 8 февраля
В завершающей части трилогии о БДСМ-Золушке рассказывается, что случается после «они поженились и жили долго и счастливо». У мужа миссис Грей объявляется таинственный враг с изощренной фантазией, который твердо намерен ему за что-то отомстить.
с 8 февраля
Бодрый боевик для любителей жанра с Джерардом Батлером (который ради роли поправился на 15 килограммов) и Фифти Сентом (рэпер лично завербовал в экшен одного из продюсеров на «Золотом Глобусе»). Начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса Ник ловит вора, планирующего дерзкое ограбление ни много на мало Федерального резервного банка США.
с 8 февраля
Автор «Мужчины и женщины» Клод Лелуш снял комедию (с элементами мюзикла) о поиске и обретении чувств с целой россыпью французских звезд разного калибра – от Жана Дюжардена до Кристофера Ламберта.
с 8 февраля
Режиссер неожиданно ставших хитом «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе вновь рассуждает о природе человека: загадочный посетитель кафе готов исполнить любое, самое заветное желание, но для этого нужно выполнить его аморальное задание.
8-13 февраля-марта
Музей Достоевского
Музей Достоевского совместно с Пушкинским домом одними из первых в Петербурге открывают юбилейный год Тургенева – 200 лет со дня рождения. Название выставки неслучайно: писатель более 20 лет играл в «портреты». О сути игры расскажут в специально созданном видеофильме «Достоевский и Тургенев. Диалог». В экспозиции также подлинные фото, уникальные иллюстрации и письма литераторов друг другу.
8 февраля
19:30
«Подписные издания»
В четверг в книжном магазине «Подписные издания» пройдет беседа о том, как решать социальные проблемы, рассчитывая в первую очередь на себя и других неравнодушных людей. В дискуссии примут участие председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и директор организации Аня Семенова. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация
8 февраля
20:30
Эрарта
Авторы хита «Gay Bar», группа Electric Six выпускает по пластинке в год, не считая концертного материала, сборников и DVD. В полном составе музыканты сыграют свои жизнерадостные песни в четверг в Эрарте.
8-9 февраля
катакомбы Петрикирхе
В Петрикирхе покажут спектакль-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Три героя: Сталкер, Писатель и Профессор находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера (Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов) играют свои версии несуществующей сцены «Сталкера». Герои рассуждают о том, нужна ли им комната для исполнения желаний и есть ли у них заветная мечта, которая заставит войти внутрь. 8 и 9 февраля Спектакль "Сталкеры" в катакомбах
8 февраля
20:00
Музей Советских игровых автоматов
Музей Советских игровых автоматов запускает серию лекцию о футболе. Первым ликбез будет Павел Городницкий, автор Eurosport.ru. Он расскажет, как работают спортивные медиа в России и в мире; и почему это важно знать перед Чемпионатом Мира.
9 февраля
Концертный зал у Финляндского вокзала
Первая женщина-лауреат «Русского Букера», двукратная обладательница премии «Большая книга» Людмила Улицкая выступит в пятницу в Петербурге. Беседа озаглавлена как «Диалоги о жизни и литературе». В ходе встречи все желающие смогут приобрести книги писательницы и взять ее автограф.
10-11 февраля
16:00
«Родина»
В рамках проекта «Синематека: Искусство кино» в Петербурге покажут отреставрированные версии фильмов Григория Козинцева. «Гамлета» в субботу перед показом представит кинокритик Виктория Смирнова, а «Короля Лира» в воскресенье – главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
10 февраля
22:00
«Quartariata»
В субботу, 10 февраля, объединение m_division в честь 9-летия соберет всех своих резидентов и друзей. Местом действия станет «Quartariata» в Петергофе. На двух сценах выступят 15 артистов, в том числе основатель культового немецкого лейбла raster-noton –Byetone, украинский техно-гуру Stanislav Tolkachev, подписант лейблов Semantica, Affin и Edit Select – Cliche morph. Кроме того, несколько медиа-художников представят свои инсталляции.
10 февраля
23:55
«Клуб»
В субботу в «Клубе» пройдет вторая «Ржавчина», на которой с лайвом выступит берлинец Innsyter/seixlack, выпускавшийся на 777 Recordings и лейбле Delroy Edwards, москвич Monowave, а также резиденты Jan Fietser, Lisa Smirnova, Regulaar.
10 февраля
23:59
«Stackenschneider»
В субботу в «Stackenschneider» пройдет ежемесячный лайв от MixCult. На этот раз в нем примет участие Deep Square, а также резиденты лейбла — Ki.Mi. и Kirill Matveev.
10-11 февраля
«Аврора»
Трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера Рейнольдса Вудкока в драме Пола Томаса Андерсона несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета, а снявшись в ней, решил оставить актерство. Почти за неделю до проката картину покажут в «Авроре».
10-11 февраля
«Аврора»
В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду. Почти за неделю до проката картину покажут в «Авроре».
10 февраля
18:00
Упсала-Цирк
Постановка-история о настоящем счастье возвращается в проект Упсала-Цирк с новым поколением артистов. Сюжет прост – тетя и племянник путешествуют по разным временам года и городам, где встречаются с чудесами, знакомятся и прощаются, попадают в переделки и с легкостью выходят из них. Вдохновением к спектаклю «Племянник» стали картины Александра Войцеховского, а композитор Дмитрий Максимачев специально для него написал музыку.
10 февраля
20:00
VINYLLASKY
Студентка петербургского колледжа ЖКХ Анастасия Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди.
11 февраля
20:00
«Юбилейный»
Ввоскресенье приедет немецкая электронная группа Kraftwerk. Музыканты покажут специальную 3D-программу. На входе зрителям раздадут 3D-очки, с помощью которых можно будет наблюдать визуальные эффекты. Последний раз электронщики выступали в Петербурге 14 лет назад.
до 11 февраля
Эрарта
В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич. Посмотреть ее в Эрарте можно до конца недели.
до 11 февраля
РОСФОТО
В РОСФОТО заканчивается экспозиция одного из самых известных европейских фотографов-документалистов Андерса Петерсена «Кафе "Лемитц"». Ставшие классикой субъективной фотографии снимки были сделаны в баре, существовавшем в 1960-х годах в Гамбурге в окрестностях увеселительной улицы Репербан (пристанище ночных гуляк и портовых рабочих).
до 12 февраля
19:00
Строгановский дворец Русского музея
Экс-танцовщик Беккерман учился в школе при Большом театра и Американской академии Баланчина, а с 1990-х дебютировал как художник. В его сновидческих работах – сплошь ангелы-хранители и фантастические цветы в духе Жана Дюбюффе. Понедельник – последний день работы выставки.
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