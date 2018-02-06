У Казанского собора сделают платную парковку с охраной и электронным табло

Стоянка автомобилей у Казанского собора в центре Петербурга станет платной, сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) во вторник, 6 февраля.

У дома номер 2 на Казанской площади на месте хаотичной парковки машин устроят городскую платную парковку на 46 мест. Подрядчик закончит работы осенью 2018 года. В соответствии с госконтрактом, ему предстоит установить на участке площадью 1,8 тыс. м2 пост охраны, систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отображаться количество свободных мест на автостоянке.

На территории также будет организована бесплатная велосипедная парковка. В КРТИ напоминают, что в Петербурге организованы 13 городских автостоянок почти на 1,5 тыс. мест для легковых автомобилей в Центральном, Петродворцовом, Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах. Кроме того, на городских автостоянках в Петродворцовом районе организовано 378 мест для размещения автобусов.

По материалам «ДП»