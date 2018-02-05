Синоптики: снег задержится в Петербурге до конца недели
Петербургские метеорологи пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели, а главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в обильном снегопаде виноват антициклон.
По его словам, над регионом нависли холодная воздушная масса и северо-восточный ветер, который устойчиво дует вторые сутки. Из-за этого над Ладогой образуются облака и выносят снег на город. Однако «Влияние Ладоги» закончится, как только сменится ветер.
Эксперт добавил, что в Петербурге за минувшие сутки выпало 17 см снега. Напомним, из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I.
Фото: @stieglitzacademy
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