В феврале петербургский отель W сменит название на SO Sofitel

Отель W на Вознесенском проспекте перешел под управление AccorHotels.  Отель W сменит название на SO Sofitel. Об этом сообщается на его странице. Отель откроется под новым брендом уже в этом месяце.

При этом SO Sofitel дебютирует в России. Группа AccorHotels обещает гостям новую концепцию сервиса Just Say So («Просто скажите») и вечеринки на видовой летней террасе. Ресторан отеля Сергея и Матильды Шнуровых сохранит название «КоКоКо». «SO Sofitel — сеть отелей с характерным смелым концептом, наполненных местной энергетикой. В отелях сети SO Sofitel французская элегантность оригинально сочетается с динамичным местным колоритом», — отметили в заведении. 

По материалам «ДП»

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