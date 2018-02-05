«Яндекс» и Uber объяснили, почему поездки на такси резко дорожают в непогоду

Представители сервисов «Яндекс.Такси» и Uber рассказали РБК, почему стоимость поездки на такси значительно выше в плохую погоду. В «Яндекс.Такси» пояснили, что на стоимость поездки влияют несколько факторов, в том числе введение повышающего коэффициента. «Повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса.

По словам представителя компании, в плохую погоду такси заказывают значительно чаще, поэтому нередко число заказов превышает число машин, работающих на линии. В таких случаях алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент. Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина рассказала изданию о механизме формирования повышающего коэффициента. По ее словам, он устанавливается в зависимости от количества заказов и количества доступных автомобилей на линии в конкретных районах — вместе эти показатели отражают баланс спроса и предложения. Повышенный коэффициент указывает на то, что в каком-либо районе города спрос больше предложения, и привлекает туда водителей. В компании подтвердили, что с субботы, 3 февраля, спрос на поездки с Uber в Москве значительно вырос.

По словам представителя сервиса, во время заморозков, снегопадов или ливней, а также после массовых мероприятий, в праздники и в других подобных случаях спрос на услуги такси традиционно увеличивается. В Uber отмечают, что пользователь всегда видит точную стоимость поездки с учетом коэффициента до того, как делает заказ, поэтому может принять решение, вызвать такси сейчас или подождать снижения цены. Ранее на Петербург обрушился мощный снегопад, из-за которого в городе парализовало движение.

По материалам «ДП»