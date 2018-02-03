Петербургские велосипедисты призвали не забирать у них велодорожки ради парковочных мест

В ответ на это Илья Гуревич, представитель сообщества «Велопитер», опубликовал обращение: «Я бы порекомендовал этим людям выйти на улицы нашего города и считать автомобили. Так как именно в этом суть проблемы. Миллионы автомобилей ежедневно отравляют в городе наш воздух. Уродливые коробки авто портят наши прекрасные виды. Наши дворы, где играют наши дети давно стали автостоянками. Машин столько, что не редко они паркуются в два ряда. Шум и грохот отбивают всякое желание гулять по центру за пределами Дворцовой, куда машины не пускают. Ежедневно наш город замирает в пробках. И эти люди хотят убрать велодорожки, чтобы привезти в город еще больше машин».

С ним согласился и глава движения «Петроград» Сергей Елгазин: «Цивилизованному обществу очевидно, что вело траффик зимой сильно зависит от погоды и меньше, чем летом. Это нормально и не является поводом рушить только появившуюся вело-инфраструктуру».

Инициатива по замене велодорожек на парковки принадлежит организации «СПб Авто». Именно они вышли на улицы города и посчитали, что зимой велосипеды выбирают немногие жители города. За два часа их представители насчитали на велодорожках 29 человек.

3 февраля велосипедисты Петербурга устраивали протестный заезд из Петербурга в Сестрорецк, чтобы показать, насколько важна для них городская велоструктура.