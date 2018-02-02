Видео: как устанавливали шпиль на вершину «Лахта Центра»

«Лахта Центр» опубликовал видео, в котором показал момент установки шпиля на вершину башни. Накануне завершился его монтаж и здание достигло финальной высоты в 462 метра.

На шпиле будет расположена обзорная площадка (87 этаж), на которую смогут подняться посетители. Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Башню планируют достроить к концу этого года. Ранее «Лахта Центр» стал самым высоким небоскребом Европы.

Фото: @013hed