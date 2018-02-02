В Финском заливе колют лед, чтобы спасти Петербург от наводнения

Ленинградская военно-морская база проводит околку льда на Финском заливе. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы Западного военного округа полковника Игоря Мугинова.

По словам Мугинова, резкие перепады температуры вызвали сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Такие явления могут вызвать зажорное наводнение, когда уровень воды поднимается на 10%, пояснил он. По информации пресс-службы ЗВО, колкой льда занимается ледокол «Буран» и рейдовые буксиры. Их работа позволит предотвратить наводнения и подтопления Петербурга.

18 января скопление мелкого колотого льда и снега вызвало подъем уровня воды в Неве. На борьбу с наводнением тогда вышел ледокол «Невская застава».

По материалам «ДП»