Петербург встал в сильные пробки после снегопада

После мощного ночного снегопада в Петербурге утром 2 февраля значительно уплотнилась загруженность улиц. По шкале «Яндекса» она оценивается в 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. «Неожиданно плотное движение» сервис фиксирует начиная с 5 часов утра.

В разных частях города уже произошли аварии. Так, на Литейном проспекте, неподалеку от дома №18, около часа назад столкнулись четыре машины. «Пробка — жесть», — отметили очевидцы в группе «ДТП и ЧП». «Такая жесть по всему городу, со вчерашнего вечера... Снег вводит всех в ступор :))))» — поделился Дмитрий.

По материалам «Фонтанки»