Фоторепортаж: суперлуние в небе над Петербургом

В ночь на среду, 31 января, петербуржцы смогли увидеть необычайно большую Луну - спутник Земли максимально близко подобрался к планете (на расстоянии 356 тысяч километров). О том, что такое голубое кровавое суперлуние специально для «Собака.ru» объяснил профессор Университета ИТМО Александр Сергеевич Чирцов.

Всего, по данным специалистов, в 2018 году жители Земли смогут наблюдать три частичных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль).