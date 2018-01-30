На проспекте Стачек заработал бесплатный круглосуточный каток

На проспекте Стачек, 72, около креативного кластера «Дом Культуры» на проспекте Стачек, 72 открылся бесплатный каток площадью 500 квадратных метров. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы.

Ледовая площадка будет работать круглосуточно, а заплатить нужно будет только за прокат инвентаря (если своего нет). Ограничения по времени катания также нет.

«“Дом Культуры” – масштабный проект, который выводит современную городскую культуру из

привычного центра Петербурга в новые интересные локации. Каток станет важной частью

зимней программы джентрификации территории. Здесь будет музыка, яркие огни и стрит-фуд

для гостей кластера», - говорит идеолог кластеров Александр Басалыгин.

Креативный кластер «Дом Культуры» открылся в 2016 году на базе бывшего ДК имени Газа. Там работают рестораны, кафе, творческие студии и танцевальные школы, а также тайм-кафе «Циферблат».