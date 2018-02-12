Как архитектор Евгений Герасимов превратит «Красный треугольник» в город-сад?

В 1990-е произошла серьезная переоценка ценности профессий — архитекторы стали очень востребованы.

Всем архитекторам, которые в девяностые смогли предложить что-то формирующемуся бизнесу, откликнулись на новые запросы общества, способствовала удача. Я быстро получил первый заказ — на проект таунхауса на Бухарестской. Как раз Олег Андреевич Харченко познакомил меня с необычными людьми, которых мы сегодня называем девелоперами, а тогда и слова такого еще не знали - он пригласил меня на встречу с ними словами: «Тут есть такие же как ты, сумасшедшие, может, ты с ними договоришься». Это было жилье совершенно нового для нашей страны типа. Нужно было узнавать, что это за дома такие, в которых у тебя собственный теплый гараж, из которого ты по лесенке переходишь к себе в прихожую, затем в гостиную, а дальше в спальни, рядом с которыми отдельные ванные комнаты — это же казалось фантастикой!

Тяжело было проектировать то, чему вас не учили?

Архитектор, я считаю, учится всю жизнь. В самом начале 1990-х мы еще за границу не ездили, но западные журнальчики уже вовсю листали — еще в ЛенНИИпроекте у нас раз в месяц был так называемый «библиотечный день», когда из Публичной библиотеки привозились свежие профильные издания и все, кому это было интересно, садились вокруг большого стола, передавая друг другу журналы по кругу. Кто-то что-то записывал, некоторые фотографировали, кое-кто даже успевал что-то зарисовать.

Сколько людей сегодня работает в вашем бюро?

Сейчас у нас около 170 сотрудников, а площадь офиса – 1300 квадратных метров.

Серьезный архитектурный бизнес.

Я бы не назвал это бизнесом в чистом виде. И будь я исключительно бизнесменом, не занимался бы этим делом. «Проклятое искусство» мешает бизнесу — вечно хочешь сделать как можно лучше, и тратишь на это времени больше, чем мог бы. Заказчика устроил бы результат попроще. Как говорит мой коллега и партнер Сергей Чобан: «Кто-то в 1990-е пошел в бизнесмены, а кто-то в артисты». И вот мы, безусловно, в артисты. Да, мое дело неубыточное, но и назвать его сверхприбыльным бизнесом нельзя. У нас нет желания расширяться подобно сетевым компаниям, таким как «Макдоналдс» или «Магнит». Даже в пределах Петербурга мы могли бы поставить под ружье в два раза больше людей, не говоря уже обо всей стране — но мы отказываемся от работы в регионах, хотя предложений хватает. Исключения делаем изредка только для проектов в Москве. Я обязан отвечать за каждый дом, за каждый фасад — и хочу производить лишь тот объем, который сам могу проконтролировать и создать без потери качества. Поэтому мы не берем работы больше, чем можем делать, не хотим экстенсивного роста, хотя, наверное, это было бы выгоднее.

А что нужно, чтобы вы взялись за работу?

Для нас важны три вещи и именно в той последовательности, в которой я их называю: во-первых, архитектурный интерес. Если проект очень интересный, мы готовы сделать его даже в убыток себе, заработав в другом месте. Например, Еврейский общинный дом, получивший все возможные архитектурные премии — это был сугубо имиджевый для нашей мастерской проект. А дом «Победы, 5» предполагал бесконечное отрисовывание мельчайших деталей при относительно небольшой площади. Разумеется, нужно соблюдать баланс — если мы будем заниматься только интересными нам самим объектами, мы разоримся, а если только коммерчески выгодными — это будет неинтересно.

На втором месте финансовый интерес. Но без архитектурного интереса финансовый для нас сегодня уже не важен. И в-третьих, общение с заказчиком не должно вызыватьизжогу — если мы не находим общего языка, предпочитаем отказаться от проекта. Когда выясняется, что девелопер не хочет делать проект качественно, но наши обязательства надо выполнять, с такими мы работаем два раза — первый и последний. За 25 с лишним лет существования компании у нас сложился уже пул заказчиков, с которыми мы сотрудничаем постоянно и понимаем, чего друг от друга ждать. С компанией «ЛСР» за эти годы созданы проекты на Невском, 137, Каменностровском, 56, Ковенском, 5, дом «Венеция», достраиваются дома «Верона» и «Русский дом». С таким динамичным девелопером, как компания «Легенда», мы делали разные проекты — и апофеоз историзма и неоклассики «Победы, 5» и в тоже время стилистически совершенно другие «Легенда на Комендантском» и «Легенда на Дальневосточном». С компанией RBI создали дом «Новая звезда» на Песочной набережной и дом на Невском, 152, а сейчас ведем реконструкцию территории Левашовского хлебозавода. Строили мы для компаний «БэстЪ» и «ЛенспецСМУ».