Создатели «Тайги» откроют культурное пространство на Левашовском хлебозаводе

«Свою задачу мы видим в том, чтобы сделать пространство привлекательным для самых разных аудиторий, в том числе и молодых людей: мы надеемся, что они передадут память места своим детям», – рассказал куратор проекта Дмитрий Симановский.

Главный архитектор проекта Евгений Герасимов отметил: «Мы хотим раскрыть пространство как визуально, так и физически, сделать его доступным для горожан, – говорит он. – Территория будет очищена от поздних случайных построек, приведена в порядок, а здание хлебозавода – открыто как с Левашовского проспекта, так и с Большой Зелениной улицы. На месте заброшенного и закрытого хлебозавода появится многофункциональное пространство. Уверен, что после завершения реконструкции оно превратится в новую достопримечательность Петроградской стороны».

Территорию Левашовского хлебозавода в 2016 году приобрела группа RBI. Они планируют построить там жилой комплекс, однако здание завода будет сохранено – оно является памятником конструктивизма.

По материалам «Фонтанки»