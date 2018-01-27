Создатели «Тайги» откроют культурное пространство на Левашовском хлебозаводе
Genius Loci Group во главе с Марком Калининым, создатели арт-кластера «Тайга» на Дворцовой набережной, откроют новое культурное пространство в здании Левашовского хлебозавода. Они же займутся его управлением.
Само здание на Барочной улице, 4А – памятник конструктивизма. Его владельцы, группа RBI, планируют закончить реконструкцию завода к 2022 году.
На хлебозаводе планируют открыть интерактивную экспозицию, которую посветят истории здания в 1930-е годы и уникальной технологии конвейерного производства хлеба. Отдельное внимание уделят работе предприятия в годы блокады. Помимо документальной хроники организаторы пространства хотят открыть тотальную инсталляцию, где посетители смогут получить индивидуальный опыт погружения в историю.
Внутри завода также организуют лекционные и вставочные площадки, а на улице обустроят световые инсталляции современных европейских художников.
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Фото: RBI
«Свою задачу мы видим в том, чтобы сделать пространство привлекательным для самых разных аудиторий, в том числе и молодых людей: мы надеемся, что они передадут память места своим детям», – рассказал куратор проекта Дмитрий Симановский.
Главный архитектор проекта Евгений Герасимов отметил: «Мы хотим раскрыть пространство как визуально, так и физически, сделать его доступным для горожан, – говорит он. – Территория будет очищена от поздних случайных построек, приведена в порядок, а здание хлебозавода – открыто как с Левашовского проспекта, так и с Большой Зелениной улицы. На месте заброшенного и закрытого хлебозавода появится многофункциональное пространство. Уверен, что после завершения реконструкции оно превратится в новую достопримечательность Петроградской стороны».
Территорию Левашовского хлебозавода в 2016 году приобрела группа RBI. Они планируют построить там жилой комплекс, однако здание завода будет сохранено – оно является памятником конструктивизма.
По материалам «Фонтанки»
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