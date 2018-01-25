В Петербурге появится улица Рериха

Георгий Полтавченко поддержал инициативу Топонимической комиссии о присвоении названий нескольким безымянным проездам в Калининском районе города.

Так, безымянный проезд от улицы Обручева до Гжатской улицы назовут улицей Рериха в честь известного художника, а участок от Меншиковского до Пискаревского проспектов станет Нартовской улицей - в честь изобретателя Андрея Нартова.

Проезд улицы Комсомола до улицы Михайлова будет назван улицей Архитектора Баранова в честь Николая Баранова, главного архитектора Ленинграда в период с 1938 по 1950 годы.

Напомним, 24 ноября Топонимическая комиссия Петербурга решила назвать два безымянных ранее сквера в честь писателя Николая Чернышевского и балетмейстера Мариуса Петипа. Также было принято решение о переименовании улицы Восстания и Советских улицы.