В Эрмитаже отреставрируют уникальные астрономические часы с двумя глобусами

В Эрмитаже отреставрируют астрономические часы со звездным и земным глобусами, созданные в Германии в 1584 году.

Часы покрыты позолотой, их высота — полметра, диаметр — 31 сантиметр. Их создали немецкие мастера Георг Ролль и Иоганн Рейнгольд по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II как особо ценный дипломатический подарок.

Оба глобуса — и земной, и небесный — являются самыми ранними в России. Часы, как поясняют в Эрмитаже, представляют Вселенную «с точки зрения Создателя»: «зритель способен охватить взглядом всю видимую часть Вселенной». «Данный прибор — пожалуй, самое сложное устройство своего времени, одновременно в механическом и мировоззренческом смыслах, — подчеркивают в музее. — Он прекрасно иллюстрирует отношение к жизни человека Ренессанса — рационального, смелого и гордого».

В ходе реставрации, которая планировалась Эрмитажем уже не один год, будет восстановлена механическая часть и составлена кинематическая схема. Работы пройдут в 2018 году.

По материалам «Фонтанки»