Объявлены даты Петербургского культурного форума-2018

Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2018 году пройдёт с 15 по 17 ноября.

Опубликованы и некоторые детали программы: как и в 2017 году, она будет состоять из делового, профессионального, фестивального потоков. Ряд премьер, выставок и концертов будут доступны для обычных горожан.

На форуме пройдёт открытый лекторий о творческих индустриях «Культура 2.0», международный джазовый фестиваль Jazz Across Borders (JAB), организованный при поддержке саксофониста Игоря Бутмана, а также «Фестиваль фестивалей» с участием ключевых игроков европейской фестивальной отрасли.

Форум в 2018 году состоится в седьмой раз. В 2017-м событие сопровождалось скандалом: на него не аккредитовали ряд журналистов, распространялась информация о не допущенных к участию культурных деятелях. Значительную часть повестки заняли косвенно относящиеся к культуре религиозные и патриотические дискуссии. В то же время в форуме участвовали такие деятели культуры мирового уровня, как глава Эрмитажа Михаил Пиотровский или клоун Слава Полунин, к событию был приурочен ряд значимых кинопоказов, выставок, театральных премьер.

По материалам «Фонтанки»