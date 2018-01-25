Петербургский хостел признали лучшим в мире

Петербургский хостел Soul Kitchen получил премию Hoscar, одержав победу в номинациях «Лучший средний хостел мира», «Лучший хостел Европы», «Лучший хостел России» и «Лучший набор услуг».

Soul Kitchen уже неоднократно отмечали данной премией: так, в 2017 году Soul Kitchen признали лучшим малым хостелом. В 2017 году он расширился и перешел в другую категорию.

Soul Kitchen находится на набережной реки Мойки, 62/2 в бывшей коммуналке в доходном доме Липина, 1863 года постройки.