В кинотеатрах Петербурга бесплатно покажут кино о блокаде

С 25 по 29 января в пяти кинотеатрах города можно будет бесплатно увидеть фильмы о блокаде Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

В кинотеатре «Дружба» 25 января в 13:00 и 13:30 покажут фильмы «Мы смерти смотрели в лицо» и «Садись рядом, Мишка». В кинотеатре «Восход» 25 января в 16:30, а также 26 января в «Авроре» покажут фильм 2017 года «Три дня до весны». 28 января в «Родине» будет сеанс «Мы смерти смотрели в лицо», а 29 января в кинотеатре «Заневский» петербуржцы смогут увидеть «Ижорский батальон».

С 25 по 27 января в Театре музыкальной комедии в 11:00 и 13:30 также будут проходить бесплатные концерты, посвященные Дню снятия блокады. 27 января, в день годовщины снятия блокады традиционный бесплатный концерт проведут в Исаакиевском соборе.

26 января в сквере у площади Мужества появится новый памятник «Мужеству ленинградцев».

Напомним, 23 января в Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.

27 января Петербург будет отмечать 74-ю годовщину полного снятия фашистской блокады. В этот день проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках.

Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.