Фоторепортаж: как проходит реставрация Спаса на Крови
В Петербурге завершается первый этап реставрации центральной главы (шатра) Спаса на Крови, который начался в июле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП. В ходе работ реставраторы займутся сохранившейся цветной керамической черепицей и воссоздадут утраченную. Также в соборе восстановят эмаль и укрепят конструкции шатра. Специалисты проведут расчистку поверхностей эмали от пыли и копоти и подберут цвет тонировки эмали в соответствии с историческими аналогами.
Реставрацию Спаса на Крови планируют завершить к 2025 году.
Фото: пресс-служба КГИОП
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