Фоторепортаж: как проходит реставрация Спаса на Крови

В Петербурге завершается первый этап реставрации центральной главы (шатра) Спаса на Крови, который начался в июле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП. В ходе работ реставраторы займутся сохранившейся цветной керамической черепицей и воссоздадут утраченную. Также в соборе восстановят эмаль и укрепят конструкции шатра. Специалисты проведут расчистку поверхностей эмали от пыли и копоти и подберут цвет тонировки эмали в соответствии с историческими аналогами.

Реставрацию Спаса на Крови планируют завершить к 2025 году.