В Петербурге можно будет арендовать заброшенные исторические здания за 1 рубль

Заброшенные и неиспользуемые исторические здания в Петербурге будут сдавать в аренду по цене 1 рубль за 1 м2 в год. Законопроект об этом в среду, 24 января, приняли в первом чтении петербургские депутаты. Законопроект предусматривает льготные условия аренды объектов культурного наследия, которые принадлежат Петербургу, но находятся в неудовлетворительном состоянии.

Арендатор будет определяться на конкурсной основе. Срок аренды составит 49 лет, при этом первые 7 лет будут отводиться на ремонт или восстановление зданий. Инвестору предстоит выполнять работы за собственный счет. Представитель губернатора в Законодательном собрании (ЗС) Петербурга Юрий Шестеряков сообщил, что в Смольном отобрали 30 зданий, которые будут предложены потенциальным арендаторам.

Ранее блогер и руфер Никита Мурузин составил для «Собака.ru» маршрут по уцелевшим особнякам императорского Петербурга, а здесь мы собрали подборку из семи особняков, о которых мало кто знает.

По материалам «ДП»