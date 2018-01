Уикенд в Петербурге с 25 по 28 января

28 января 19:00 «Аврора»

Фильм «Зови меня своим именем» / Call Me by Your Name



Во воскресенье (как указывает кинотеатра «Аврора», «по просьбам зрителей») в Петербурге вновь покажут картину автора «Большого всплеска» (римейка «Бассейна» с Тильдой Суинтон) Лука Гуаданьино. Картина не выходит в российский прокат и «поймать» ее в кино довольно сложно. Фильм вновь посвящен курортным страстям: 17-летний Элио влюбляется в Оливера — молодого американского ученого, ассистента его отца.