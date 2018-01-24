Уикенд в Петербурге с 25 по 28 января

27-28 января 19:00 Театр Поколений

Документальный спектакль о блокаде



В субботу и воскресенье в Театре Поколений представят немецкую версию документального проекта «67/871» (первая цифра – количество отобранных историй, вторая – дней осады). В пьесу его превратила руководитель Театра.doc, драматург Елена Гремина. Премьеру спектакля показали 8 сентября, в день начала блокады, в Берлине. Ее же покажут в Петербурге в эти выходные. На лето запланирована премьера полной, версии спектакля, которая пройдет в России.