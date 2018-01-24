Уикенд в Петербурге с 25 по 28 января
Персональная выставка Бориса Гребенщикова, премьера первой части спектакля Андрей Могучего «Три толстяка», лекция Татьяны Толстой и релиз нового фильма Михаэля Ханеке «Хэппи-энд» – как весело и культурно провести эти выходные в городе.
с 25 января
В продолжении янг-эдалт фильма Уэса Болла Томас (Дилан О’Брайен) возглавляет отряд выживших глейдеров, которые вновь проникнут в Последний город – смертоносный лабиринт. Выход фильма на экраны был запланирован на февраль прошлого года, но прокат передвинули на январь 2018-го из-за серьезной травмы О`Брайена.
с 25 января
Новая картина (и это комедия!) австрийского классика, автора «Пианистки», «Любви» и «Забавных игр» Михаэля Ханеке с Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньяном и Матьё Кассовицем. В буржуазной семье об искренности и проявлении чувств не забыли только двое – тринадцатилетняя Ева и ее дедушка Жорж.
25 января
20:30
Эрарта
В четверг, 25 января, в музее современного искусства Эрарта писательница Татьяна Толстая откроет цикл филологических встреч под названием «Язык норм». На творческом вечере, который пройдет в Татьянин день, Толстая расскажет о своем отношении к меняющемуся языку и не только.
26 января
8:30
Музей советских игровых автоматов
В Музее советских игровых автоматов в пятницу выступит издатель онлайн-газеты «Медуза» Илья Красильщик. Лекция пройдет в формате Creative Mornings. Вход свободный по регистрации.
26-19 января-февраля
Эрарта
В пятницу откроется персональная выставка Бориса Гребенщикова «Азбука Лунного Света». В экспозицию вошли сновидческие пейзажи недавно созданные лидером «Аквариума». Наше интервью с музыкантом читайте здесь.
26 января
19:00
БДТ
В пятницу на Основной сцене БДТ пройдет премьера спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание». Постановка решена как сказка-антиутопия по мотивам произведений Юрия Олеши. 26 января покажут первую ее часть. Вторая получила подзаголовок «Железное сердце». Ее предпремьерный показ назначен на 4 февраля, но будет доступен только для студентов (зато по льготной цене). В нашем материале можно узнать больше об актрисе Ольге Ваньковой, которая играет Суок.
26-18 января-марта
Центр Михаила Шемякина
С пятницы в Центре Михаила Шемякина на Садовой, 11 стартует экспозиция, посвященная самому скульптору, а также его другу Владимиру Высоцкому. На выставке представлены иллюстрации и эскизы, редкие фото, серии работ «Чрево Парижа», «Карнавалы Санкт-Петербурга» и многие другие.
26-28 января
19:00
Александринский театр
В пятницу в Александринском театре – премьера постановки Валерия Фокина по мотивам романа Ярослава Гашека. Адаптацией истории про Швейка занималась молодой драматург Татьяна Рахманова. Играет бравого солдата актер Степан Балакшин. Вместе с ним на сцене: Игорь Волков, Петр Семак, Елена Немзер и другие.
26 января
23:50
Mosaique
В пятницу в клубе Mosaique пройдет техно-вечеринка из серии Påraleł. За вертушками – резиденты и друзья серии Serotonin Crisis, Draag и Kyk, а так же специальный гость из Ростова, один из создателей проекта Error_404 и музыкального арт-пространства «Ребус» – Dob-S.
26 января
23:50
Stackenschneider
Команда, ответственная за организацию Present Perfect Festival, вновь проводит вечеринку из серии Low Cost. 26 января в Stackenschneider выступит представитель израильской электронной сцены, основатель и идеолог формации Pacotek Anna Haleta.Локальная поддержка от резидентов Roots United: Module Werk, El и Hild.
27 января
27 января в городе пройдут мемориальные мероприятия в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день зажгут Ростральные колонны – огни будут гореть с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00. На Пискаревском кладбище в 11:00 начнется торжественно-траурная церемония. В 15:00 в БКЗ «Октябрьский» будет праздничный концерт. А в 21:00 у стен Петропавловской крепости и в Пискаревском парке прогремит праздничный салют.
27-28 января
19:00
Театр Поколений
В субботу и воскресенье в Театре Поколений представят немецкую версию документального проекта «67/871» (первая цифра – количество отобранных историй, вторая – дней осады). В пьесу его превратила руководитель Театра.doc, драматург Елена Гремина. Премьеру спектакля показали 8 сентября, в день начала блокады, в Берлине. Ее же покажут в Петербурге в эти выходные. На лето запланирована премьера полной, версии спектакля, которая пройдет в России.
27-17 января-марта
Marina Gisich Gallery
С 27 января в Marina Gisich Gallery откроется выставка Григория Майофиса. Художник представит новую серию графических работ, которые он готовил последние полтора года. В них Майофис демонстрирует виртуозное владение старинными техниками фотопечати и остроумные сюжеты, в духе басни комментирующие ценности современного общества.
27 января
15:00
Главный штаб
В субботу возле книжного магазина в Главном штабе Эрмитажа пройдет автограф-сессия авторов первого музейного комикса «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» Варвары Помидор и Дарья Агаповой. Они расскажут, как создавали рисованную историю, а петербургский историк Алексей Павловский ответит на вопросы о комиксологии и истории комикса.
27 января
19:00
Итальянская, 2
до 27 января
галерея Anna Nova
До субботу в галерее Anna Nova можно увидеть выставку победительницы созданного галереей конкурса молодых художников Алисы Керн. «Опыты охлаждения голоса» – это исследовательский проект, в котором зрители видят результаты изучения функционирования голоса в различных ситуациях. Вход свободный.
27 января
20:00
«Голицын Холл»
В субботу в «Голицын Холл» пройдет фестиваль электронной музыки от объединения «Абстрасенция». В лайн-апе — девять музыкантов, в том числе резидент берлинского лейбла Project Mooncircle – Nuage, петербургский продюсер Глеб Крайцер с проектом Discrete Warmth, PlayfulFingers из Архангельска, основатель фестиваля Игорь Adams и другие.
27 января
22:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» пройдет вечеринка из серии Haute Dance. На ней выступят участница мероприятий «Армы», НИИ, «Рабицы» и объединения Techno Make Sense Karolina Bnv, а также создатель лейбла Incompetence и половина дуэта Interchain – OBGON. Локальная прддержка от Кирилла Шаповалова, Павла Захарова и Марины Бибик.
до 28 января
Мраморный дворец Русского музея
Воскресенье – последний день, когда в Петербурге можно увидеть экспозицию Сюзан Сворц. Официальный художник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и одна из идеологов кинофестиваля Sundance пишет абстрактные пейзажи, зимой вдохновляясь горами Юты, а летом – водными просторами Массачусетса: в России более сотни ее картин показали впервые.
28 января
19:00
«Аврора»
Во воскресенье (как указывает кинотеатра «Аврора», «по просьбам зрителей») в Петербурге вновь покажут картину автора «Большого всплеска» (римейка «Бассейна» с Тильдой Суинтон) Лука Гуаданьино. Картина не выходит в российский прокат и «поймать» ее в кино довольно сложно. Фильм вновь посвящен курортным страстям: 17-летний Элио влюбляется в Оливера — молодого американского ученого, ассистента его отца.
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