В Петербурге на территории бывшего завода «Арсенал» откроют новый клуб Blank

17 февраля заработает новый клубный проект Blank, который займет бывшее здание завода «Арсенал» на Арсенальной набережной, 1. Об этом сообщает Mixmag. На открытие приедет немецкий диджей Orson Wells, Noizar из Киева и программный директор клуба Module Werk (он же Женя Клепалов).

Новое заведение сможет вместить в себя до 400 человек. Создатели пространства учитывают архитектурные особенности площадки (арочные 6-метровые потолки) и создадут специальный акустический проект. За бар будет отвечать экс-шеф бармен московского Public Роман Пометков.

К майским праздникам обещают открыть летнюю терассу во внутреннем дворе, на которой будут играть хаус и диско. В целом, музыкальная программа клуба будет ориентирована на техно и электро. , а к майским праздникам начнет функционировать летняя терраса во внутреннем дворе «Арсенала», на которой будет больше хауса и диско.