В Исаакие проведут бесплатный концерт к годовщине снятия блокады

В субботу, 27 января, в Исаакиевском соборе пройдет традиционный бесплатный концерт в честь 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Начало концерта в 19:00.

Петербуржцы услышат военные и народные песни, произведения Василия Соловьева-Седого и Владимира Высоцкого. В музее выступит концертный хор Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

Ранее стало известно, что 26 января в сквере у площади Мужества появится новый памятник «Мужеству ленинградцев». 23 января в Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.