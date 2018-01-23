В Исаакие проведут бесплатный концерт к годовщине снятия блокады
В субботу, 27 января, в Исаакиевском соборе пройдет традиционный бесплатный концерт в честь 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Начало концерта в 19:00.
Петербуржцы услышат военные и народные песни, произведения Василия Соловьева-Седого и Владимира Высоцкого. В музее выступит концертный хор Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова.
Ранее стало известно, что 26 января в сквере у площади Мужества появится новый памятник «Мужеству ленинградцев». 23 января в Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.
27 января Петербург будет отмечать 74-ю годовщину полного снятия фашистской блокады. В этот день проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках.
Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.
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