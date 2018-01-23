Несовершеннолетних хотят бесплатно пускать в петербургские туалеты

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился к Георгию Полтавченко с предложением сделать посещение общественных туалетов в Петербурге бесплатным для тех, кому нет 18-ти. Об этом сообщает 78.ru.

«Дети в отсутствии рядом родителей часто не имеют с собой наличных средств, чтобы оплатить посещение туалета. Считаю, что такое положение дел является ущемлением прав ребенка на осуществление первоочередных физиологических потребностей, - заявил парламентарий.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге бесплатно воспользоваться туалетом могут инвалиды, ветераны, герои войны и тыла, а также малыши до 7 лет», — считает Цивилев.

Инициатива Цивилева уже нашла поддержку у детского омбудсмена Светланы Агапитовой.