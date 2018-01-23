ФСБ потребовала остановить работу Большого порта Петербурга на время ЧМ-2018

ФСБ разослала письма на промышленные предприятия для остановки работы во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на одно из таких писем.

Их получили организации, на которых осуществляется опасное производство: используются опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Предупреждения получили предприятия в 11 регионах страны — Москве, Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской областях, Татарстане, Мордовии и на Кубани. В частности, на месяц (с 14 июня по 15 июля) могут остановить производство Московский НПЗ «Газпром нефти», Большой порт Петербурга и нефтяные терминалы Краснодарского края.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах — Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

По материалам «ДП»