В Петербурге предложили создать Фонд креативных пространств. Идея принадлежит губернатору города Георгию Полтавченко, который предложил рассмотреть соответствующий законопроект.

Общая площадь будущего Фонда 20 тыс. кв. метров. По мнению градоначальника, он поможет объединить несколько видов деятельности на одной территории и окажет положительное влияние на общую работу всех пространств.

Ранее появилась карта креативных пространств города, куда вошли все арт-центры, коворкинги, креативные кластеры и площадки.