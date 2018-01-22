Пенсионерки из Петербурга сняли свою версию Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Петербургские пенсионерки сняли собственную версию клипа Satisfaction. По сюжету ролика они танцуют в коридоре, туалете и на кухне обычной коммуналки.

Ролик был создан в поддержку курсантов ульяновского авиационного училища, которые прославились на всю страну, сняв пародийный клип на трек Бенни Бенасси — молодые люди танцевали в общежитии в трусах, служебных фуражках и сапогах. После того, как видео попало в сеть, курсантам грозило отчисления. Поддержать их решили студенты по всей стране, сняв собственные пародии на трек итальянского диджея.