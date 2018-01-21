Тучков мост закрыли для ночного движения на выходные

В Петербурге закрыли для движения Тучков мост. Как отмечено на сайте «Мостотреста», он будет закрыт для движения по ночам все выходные с 00.00 до 06.00. О причинах ограничения не сообщается.

В ночь с 18 на 19 января при технической разводке моста рухнула опора контактной сети на мосту. Надлом произошел по сварному шву, соединяющему закладную часть и саму опору. Предположительно, падение связано с некачественным металлом. При падении также поврежден парапет и гранитное ограждение. Днем субботы движение по Тучкову мосту было восстановлено для машин. Трамваям и троллейбусам необходимо дождаться восстановления сети.

Напомним, Тучков мост полностью открыли после реконструкции 18 ноября 2017 года. Ремонт на нем длился с июня 2016 и должен был закончиться только в мае 2018-го, однако благодаря переброске денег в рамках адресной инвестиционной программы удалось закончить реконструкцию на полгода раньше. После открытия движения некоторые работы на мосту продолжаются.

По материалам «ДП»

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