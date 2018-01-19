В подвале дома в Петергофе 10 лет жил нильский крокодил. Это как вообще?

Что произошло?

«Петергофского крокодила», как его уже прозвали в СМИ, нашли случайно в подвале дома номер 14 по улице Шахматова. Его хозяин «заботливо» прорубил в бетонном полу нечто похожее на бассейн, в котором опасный хищник и прожил на протяжении 10 (!) лет. Крокодил, судя по наличию импровизированного вольера, за пределы подвала не выбирался. Изначально сотрудники отдела уголовного розыска Петербурга приехали на место, чтобы провести обыск в здании, где расположилась военно-патриотическая организация «Красная звезда».

А все началось с того, что в прошлом году в Невском районе Петербурга полицейские остановили грузовик организации, буквально нашпигованный настоящим оружием — хотя активисты «Красной звезды» уверяли сотрудников в погонах, что это муляжи.

В ночь на 18 января петербургские полицейские искали у главы организации, 40-летнего Павла Бараненко, незаконное оружие и совершенно неожиданно для себя обнаружили в подвале здания рептилию. Помимо крокодила им удалось найти минометную мину на боевом взводе (пришлось вызывать саперов) а также гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом.