В подвале дома в Петергофе 10 лет жил нильский крокодил. Это как вообще?
Что произошло?
«Петергофского крокодила», как его уже прозвали в СМИ, нашли случайно в подвале дома номер 14 по улице Шахматова. Его хозяин «заботливо» прорубил в бетонном полу нечто похожее на бассейн, в котором опасный хищник и прожил на протяжении 10 (!) лет. Крокодил, судя по наличию импровизированного вольера, за пределы подвала не выбирался. Изначально сотрудники отдела уголовного розыска Петербурга приехали на место, чтобы провести обыск в здании, где расположилась военно-патриотическая организация «Красная звезда».
А все началось с того, что в прошлом году в Невском районе Петербурга полицейские остановили грузовик организации, буквально нашпигованный настоящим оружием — хотя активисты «Красной звезды» уверяли сотрудников в погонах, что это муляжи.
В ночь на 18 января петербургские полицейские искали у главы организации, 40-летнего Павла Бараненко, незаконное оружие и совершенно неожиданно для себя обнаружили в подвале здания рептилию. Помимо крокодила им удалось найти минометную мину на боевом взводе (пришлось вызывать саперов) а также гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом.
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Нильский крокодил в естественной среде обитания
Как животному удалось выжить в таких условиях?
Действительно, тот факт, что крокодил, ареал обитания которого находится в Африке, смог не просто выжить, а еще вырасти и прожить столько лет, вызывает удивление. Журналисты «Фонтанки» сначала сообщили, что основным рационом рептилии были мыши, хотя в природе крокодилы питаются в основном рыбой и крабами. Журналистам «Пятого канала» Бараненко в интервью сообщил, что хорошо заботился о животном: регулярно кормил его курицей и чистил вольер.
Вполне возможно, что экзотическому животному удалось не умереть в петербургских широтах еще и благодаря тому, что реконструктор взял его еще детенышем — крокодил смог адаптироваться к необычным условиям.
«Мучать животное можно в разных, самых неожиданных условиях. Но этот случай был тяжелым для крокодила. Эти рептилии, конечно, же могут выживать в экстремальных условиях. Вот на юго-востоке США в городах крокодилы попадают в канализационные системы, ходят по трубам, такое бывает. Животных очень жалко, особенно если это произошло не случайно», — говорит зоолог Николай Дроздов.
Кто поселил крокодила в подвале?
Его хозяином является военный реконструктор Павел Бараненко и он попросил журналистов больше не связывать его имя с организацией «Красная звезда». Как пишет «Фонтанка», военно-патриотическая организация «Красная звезда» (КЗ) была создана в 2006 году и в настоящее время занимает монопольное положение на рынке исторической реконструкции. С 2015 года она выиграла конкурсы по реконструкциям и военно-патриотическим мероприятиям на общую сумму более 31 млн рублей. Заказчиками выступают муниципалитеты и районные администрации.
В 2012 году Бараненко уже попал под уголовное дело о хранении оружия. На базе КЗ в Петергофе полиция тогда нашла настоящую противотанковую пушку «Рапира». Но инцидент загладили.
В 2013-м «Красная звезда» оскандалилась сорванным салютом по случаю 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Его широко рекламировал комитет по молодежной политике Смольного, организатором выступала КЗ. Салюта не было, стороны обвинили друг друга.
Помимо статьи 222 УК (незаконный оборот оружия) правоохранители задумываются над тем, чтобы приписать Бараненко статью за жестокое обращение с животными.
Что дальше?
Позже оказалось, что помимо мины и снарядов полицейские нашли целый арсенал в виде 20 самодельных бомб — и это только краткий перечень изъятого оружия во время обыска на Шахматова, 14. Сотрудники в погонах на месте вызвали для крокодила ветеринара, но врач так и не приехал.
После материалов «Фонтанки» о петербургском крокодиле прокуратура Петродворцового района Петергофа начала собственную проверку по факту жестокого обращения с животными. Где сейчас находится рептилия, пока неизвестно.
До этой истории в Петербурге официально проживало всего два нильских крокодила: один в Ленинградском зоопарке, а другой — в центре спасения диких животных «Велес».
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