В подвале дома в Петергофе заметили нильского крокодила

Журналисты издания выяснили, что крокодила нашли в ходе обыска у создателя организации «Красная звезда», военного реконструктора Павла Бараненко. Экзотическая рептилия живет в импровизированном бассейне в бетонном полу дома 14 по улице Шахматова в Петергофе вот уже 10 лет. Бараненко взял крокодила еще детенышем, и все это время кормил мышами.

Полицейские вызвали ветеринара, но тот отказался ехать на вызов. По результатам обыска полицейские изъяли минометную мину на боевом взводе (пришлось вызывать саперов) а также гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом.