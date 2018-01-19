В подвале дома в Петергофе заметили нильского крокодила
В подвале одного из домов на юге Петербурга местный житель заметил настоящего взрослого нильского крокодила. Рептилию успели сфотографировать, снимки опубликовала "Фонтанка" вечером 18 января.
Журналисты издания выяснили, что крокодила нашли в ходе обыска у создателя организации «Красная звезда», военного реконструктора Павла Бараненко. Экзотическая рептилия живет в импровизированном бассейне в бетонном полу дома 14 по улице Шахматова в Петергофе вот уже 10 лет. Бараненко взял крокодила еще детенышем, и все это время кормил мышами.
Полицейские вызвали ветеринара, но тот отказался ехать на вызов. По результатам обыска полицейские изъяли минометную мину на боевом взводе (пришлось вызывать саперов) а также гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом.
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