Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в феврале

Февраль 2018 года в Петербурге будет теплее, чем обычно, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов. По его словам, температура на 1-2 градуса превысит обычную, при этом ожидается много осадков.

Март и апрель, как отметил Колесов, тоже будут теплее обычного, передает АБН. Главный синоптик Петербурга рассказал, что 2017 год занял 22-24 место среди самых теплых лет за все время метеонаблюдений, средняя температура воздуха составила плюс 6,2 градуса, при этом самыми холодными стали весна и первая половина лета.

Колесов отметил, что летняя температура в Петербурге падает вот уже несколько лет. Хотя в городе уже 30 лет наблюдается теплая погода. «Последние 30 лет мы постоянно живем в теплой погоде. 1987-й стал последним холодным годом, когда средняя температура была отрицательной», — поделился Колесов (цитата по «Росбалту»), назвав самыми теплыми 1972, 2006 и 2015 годы. Самая низкая температура воздуха 17 января была отмечена в 1940 году. Тогда стрелка термометра опустилась до минус 35,6 градусов.

Затонет ли Петербург и почему холодное лето — теперь норма, нам рассказали синоптик и климатолог.

По материалам «ДП»