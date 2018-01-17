Уикенд в Петербурге с 18 по 21 января

до 20 января Marina Gisich Gallery

Выставка «О дивный деревянный мир»



Суббота – последний день, когда в Marina Gisich Gallery можно увидеть ретроспективу Дмитрия Цыкалова. В нее вошли крупноформатные деревянные объекты художника из еще не завершенных серий «Шкуры» и «Карты». Материалом для них послужили военные ящики, в которых когда-то хранилось оружие. Вторая часть выставки построена на контрасте и походит на пространство модного магазина, где можно найти рубашки, галстуки и нижнее белье (работы из серии «Ланжери» и других).