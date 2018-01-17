Петербургский метрополитен выпустил третий комикс об оставленных вещах

Петербургский метрополитен совместно с художником Ильей Тихомировым выпустил третий комикс про оставленные вещи на территории подземки.

На рисунке изображены две женщины, который заболтались и забыли на платформе пакет с тремя килограммами моркови, из-за которого пришлось закрыть станцию на проверку. Таким образом, метрополитен просит пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи. Посмотреть предыдущий комикс можно здесь.