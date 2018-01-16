Съемки сериала «Мажор 3» перекроют Невский проспект

Съемки сериала «Мажор 3» перекроют движение транспорта по Невскому проспекту, предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как сообщили в ведомстве, ограничения будут действовать только ночью. Съемки будут проходить 18 января с 01:00 до 05:00 на участке Невского проспекта от улицы Маяковского до Лиговского проспекта. В это время движение по Невскому будут закрывать не более 5 раз в час не дольше чем на 10 минут.

Сериал «Мажор 3» продолжает сюжет двух предыдущих сезонов: сын состоятельного отца, представитель золотой молодежи, отправлен родителем на службу в полицию для перевоспитания.

По материалам «ДП»