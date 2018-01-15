«В Питере – любить»: появились открытки ко Дню святого Валентина для истинных петербуржцев

Петербургская художница Аврора Батырева придумала и нарисовала открытки, посвященные Дню святого Валентина и предназначенные для истинных петербуржцев. В сюжетах рисунков фигурируют места, знакомые каждому горожанину: Екатерининский сад, улица Рубинштейна, Главный штаб, Рыцарский зал и другие.

«Это такой очень исторический арт-лубок, который помогает фиксировать локальные тренды времени», – рассказала «Собака.ru» Батырева, добавив, что подобные открытки она рисует давно, но только сейчас решила выставить их на всеобщее обозрение в соцсети.

Художница и руководитель студии дизайна также отметила, что в ближайшее время открытки и сумки с принтами #по_питерски будут выставлены в благотворительных магазинах «Спасибо».