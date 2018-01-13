Виновником красного неба в Петербурге оказался «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» 13 января в своем канале Telegram рассказал, как добавил петербургскому небу красных оттенков.
«Продолжение сезона – близко! – заявили в ФК «Зенит» и добавили: – Если вы живете в ближайших районах и заметили ночью странное свечение неба, не пугайтесь: это мы».
Напомним, вечером 12 января жители Приморского района наблюдали красно-розовое небо в районе станций метро «Пионерская» и «Удельная». Городская администрация не смогла установить причины загадочного явления, никаких ЧП в том районе также не было зафиксировано.
Горожан смутило, что красное небо было наиболее заметно над Удельным парком, в котором практически нет освещения. Тем же вечером, пользователи «ВКонтакте» предположили, что источником странного света может быть база ФК «Зенит» в Удельном.
Как отметил клуб в своем Telegram, ничего опасного в расцветке неба не было. А источником нестандартного свечения стала система обогрева, которая работала на футбольном поле в тренировочном центре в Удельном.
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