Виновником красного неба в Петербурге оказался «Зенит»

Напомним, вечером 12 января жители Приморского района наблюдали красно-розовое небо в районе станций метро «Пионерская» и «Удельная». Городская администрация не смогла установить причины загадочного явления, никаких ЧП в том районе также не было зафиксировано.

Горожан смутило, что красное небо было наиболее заметно над Удельным парком, в котором практически нет освещения. Тем же вечером, пользователи «ВКонтакте» предположили, что источником странного света может быть база ФК «Зенит» в Удельном.