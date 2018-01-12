«Почта России» потратила 5 млн евро на ускорение доставки интернет-заказов петербуржцам

«Почта России» объявила о запуске в своем петербургском сортировочном центре новой машины Toshiba стоимостью 5 млн евро, которая позволит втрое увеличить объемы обработки поступающей почты. В прошлом году в центре сортировалось, то есть раскладывалось по мешкам для доставки в разные отделения, около 50 тыс. почтовых отправлений в сутки, а новая линия позволит увеличить масштабы до 140-150 тыс. отправлений в день.

Таким образом, Петербург теперь может получать посылки из Китая напрямую, а не через Москву. Этот процесс уже пошел, поясняет руководство «Почты России»: фактически новая линия заработала в декабре и помогла справиться с новогодним бумом, тогда же появились новые почтовые рейсы из Китая в Пулково.

Генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов говорит, что средние сроки доставки отправлений адресатам уменьшатся на 1-2 дня. Его коллеги отмечают, что это очень осторожная оценка, и ускорение может составить 2-3 суток. По словам Подгузова, совершенствование логистической инфраструктуры позволит предложить новые экспресс-продукты. В ближайшем будущем руководство «Почты России» собирается увеличить объемы сортировки в Петербурге до 500 тыс. отправлений в сутки: скорее всего, это произойдет в 2019 году — за счет запуска еще одной аналогичной линии.

Более того, из сортировочного центра в Петербурге планируют сделать большой почтовый хаб, откуда посылки будут расходиться не только по Северо-Западу.

По материалам «ДП»