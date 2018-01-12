В аэропорту Пулково снова ужесточили правила парковки

В петербургском аэропорту Пулково с 10 января изменились правила парковки. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На въезде к зоне парковок P1, P2 и P3 установили дополнительный шлагбаум. После проезда через него водители должны в течение 15 минут разместить автомобиль на одной из этих парковок для тарификации в соответствии с выбранной зоной. В противном случае за сквозной проезд в транзитной зоне придется заплатить 200 рублей за первые 15 минут, 700 рублей с 16-й по 30-ю минуту и 700 рублей за каждые последующие 30 минут.

В пресс-службе аэропорта напоминают, что водители также могут воспользоваться парковкой Р4 с минимальным тарифом 100 рублей за час, а в случае быстрой посадки или высадки пассажиров можно подъехать непосредственно к терминалу — первые 15 минут парковки там оплачивать не нужно.

С 1 ноября 2017 года в Пулково увеличили время бесплатной парковки у терминала с 10 до 15 минут. В пресс-службе аэропорта это объяснили окончанием активного туристического сезона. Ранее водители жаловались, что не успевают уложиться в бесплатные 10 минут стоянки, а даже за небольшое опоздание вынуждены платить штраф 1 тыс. рублей. На эту проблему обратил внимание и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. В августе он пожаловался губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и министру транспорта РФ Максиму Соколову на непомерный рост тарифов на парковку в Пулково. По его мнению, подобные штрафы абсолютно оторваны от средних доходов петербуржцев и не идут в сравнение ни с какими аэропортами мира.

По материалам «ДП»