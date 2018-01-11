Фотопроект: жизнь на конечных станциях петербургского метро

На протяжении полугода фотограф Александра Кампински снимала обычную жизнь петербургских окраин: обстановки новостроек на Парнасе, ряды одинаковых домов в Девяткино, рынки на Приморской и гаражи в Купчине. В итоге у нее получился трогательный фотопроект о том, что красота есть даже вдали от дворцов и особняков.