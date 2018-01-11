Фотопроект: жизнь на конечных станциях петербургского метро
На протяжении полугода фотограф Александра Кампински снимала обычную жизнь петербургских окраин: обстановки новостроек на Парнасе, ряды одинаковых домов в Девяткино, рынки на Приморской и гаражи в Купчине. В итоге у нее получился трогательный фотопроект о том, что красота есть даже вдали от дворцов и особняков.
Снимки были сделаны два года назад, когда Александра обучалась на курсе фотожурналиста Сергея Максимишина, но опубликовать их она решилась только сейчас.
«Больше всего меня поразило понимание того, что красота и гармония есть в каждом атоме вселенной. Жизнь на окраинах вовсе не ужасна, там кроме „муравейников“, хрущевок и строек очень много воздуха, зелени, свободы, надежд... В новостройках чувствуется оптимизм. Даже на строительных пустырях среди весенней слякоти обязательно находилось что-нибудь симпатичное», — рассказала Александра.
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