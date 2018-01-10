В Резервном фонде РФ закончились деньги. Чем нам это грозит?
Министерство финансов заявило, что в Резервном фонде РФ полностью закончились деньги, он официально прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. Мы поговорили с экономистами о том, почему это произошло и как ликвидация отразится на ценах и налогах.
Что такое Резервный фонд?
Фонд, сформированный в 2008 году, находился в распоряжении Министерства финансов и пополнялся за счет нефтегазовых доходов. Заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в комментарии нашему сайту решение о разделении существовавшего ранее единого резервного фонда на два называет «изначально было ошибочным». По его мнению, это сделали в условиях избытка денег, а потом наступили сложные времена, и деление было признано неоправданным.
Значит ли упразднение, что кризис усугубляется?
Нет — считает Иосиф Дискин, на его взгляд мера эта исключительно бухгалтерская, она призвана сделать Минфин оперативнее. Другой точки зрения придерживается преподаватель НИУ ВШЭ в Петербурге Варвара Назарова: «Деньги кончились, и это определенно негативный сигнал. Они не просто перешли со счета на счет, поэтому нельзя говорить, что это только формальный шаг».
Повысятся ли теперь цены и налоги?
«В ближайшее время — нет. Сейчас цена на нефть растет, валюта стабильна, поэтому шоковых явлений ожидать не стоит. Цены уже и так выросли в 2017 году, и до выборов президента они точно не будут сильно меняться, также как и налоги», — утверждает Варвара Назарова.
Упадут ли пенсии и зарплаты?
Иосиф Дискин утверждает, что этого не предвидится: «Мы уверены, что к середине года пенсии и зарплаты не только не упадут, но и вырастут, благодаря увеличению цен на нефть». Варвара Назарова предполагает, что если нефтегазовые доходы будут стабильными, то фонд будет сформирован заново.
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