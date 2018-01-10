В Резервном фонде РФ закончились деньги. Чем нам это грозит?

Что такое Резервный фонд?

Фонд, сформированный в 2008 году, находился в распоряжении Министерства финансов и пополнялся за счет нефтегазовых доходов. Заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в комментарии нашему сайту решение о разделении существовавшего ранее единого резервного фонда на два называет «изначально было ошибочным». По его мнению, это сделали в условиях избытка денег, а потом наступили сложные времена, и деление было признано неоправданным.

Значит ли упразднение, что кризис усугубляется?

Нет — считает Иосиф Дискин, на его взгляд мера эта исключительно бухгалтерская, она призвана сделать Минфин оперативнее. Другой точки зрения придерживается преподаватель НИУ ВШЭ в Петербурге Варвара Назарова: «Деньги кончились, и это определенно негативный сигнал. Они не просто перешли со счета на счет, поэтому нельзя говорить, что это только формальный шаг».

Повысятся ли теперь цены и налоги?

«В ближайшее время — нет. Сейчас цена на нефть растет, валюта стабильна, поэтому шоковых явлений ожидать не стоит. Цены уже и так выросли в 2017 году, и до выборов президента они точно не будут сильно меняться, также как и налоги», — утверждает Варвара Назарова.

Упадут ли пенсии и зарплаты?

Иосиф Дискин утверждает, что этого не предвидится: «Мы уверены, что к середине года пенсии и зарплаты не только не упадут, но и вырастут, благодаря увеличению цен на нефть». Варвара Назарова предполагает, что если нефтегазовые доходы будут стабильными, то фонд будет сформирован заново.