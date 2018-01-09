МЧС Петербурга предупредило о гололеде в первый рабочий день января

Во вторник, 9 января, в Петербурге ожидается потепление, на дорогах гололедица, предупреждают спасатели. В городе также ожидаются мокрый снег и северо-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня местами слабый мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -4...-6 градусов, днем - около 0 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В среду, 10 января, ночью местами слабый мокрый снег, днем - преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов. На дорогах также будет гололедица. В четверг - преимущественно без осадков. Ветер переменный по направлению слабый. Температура воздуха ночью -3...-5 гр., днем -1...-3 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

По материалам «ДП»