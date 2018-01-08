Фоторепортаж: как в Петербурге прошел Фестиваль огня "Рождественская звезда"

Рождественским вечером, 7-го января, в Петербурге прошел Фестиваль огня. Каждые полчаса запускались фейерверки с разных точек, а на здании Биржи художники создавали проекцию в режиме реального времени, благодаря чему стрелка Васильевского острова превратилась в арт-объект. Помимо этого, петербуржцам показали огневое шоу Сергея Порицкого. По утверждению организаторов, Порицкий дважды вошел в Книгу рекордов Гиннеса — за самый длительный огневой выход и самое большое количество огневых шаров.

Мы собрали фоторепортаж из снимков, которые посетители фестиваля опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах: