Фоторепортаж: как в Петербурге прошел Фестиваль огня "Рождественская звезда"

Рождественским вечером, 7-го января, в Петербурге прошел Фестиваль огня. Каждые полчаса запускались фейерверки с разных точек, а на здании Биржи художники создавали проекцию в режиме реального времени, благодаря чему стрелка Васильевского острова превратилась в арт-объект. Помимо этого, петербуржцам показали огневое шоу Сергея Порицкого. По утверждению организаторов, Порицкий дважды вошел в Книгу рекордов Гиннеса — за самый длительный огневой выход и самое большое количество огневых шаров.

Мы собрали фоторепортаж из снимков, которые посетители фестиваля опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах: 

Всех с рождеством🎅 #салют #рождество #дубак

Публикация от Евгений (@evg_psh)

#театрогняисвета#фестивальогня

Публикация от Anastasia (@anastasia_aiss)

#фестивальогня#firefestspb

Публикация от Любаша (@lubasha_33)


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