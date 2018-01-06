Стало известно, какие станции петербургского метро закроют в Рождественскую ночь

С 6 на 7 января петербургское метро будет работать круглосуточно, за исключением нескольких станций. В число станций, которые ночью будут закрыты, вошли: вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспекта», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 1 «Московской», вестибюль 2 «Невского проспекта», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 2.00 до 4.30 утра 7 января в метро нельзя будет купить проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи. Пройти к поездам можно будет по жетонам и проездным. будет осуществляться по жетонам и проездным билетам.

По материалам «ДП»