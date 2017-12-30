В новогоднюю ночь в Петербурге будут снегопад и магнитная буря
В новогоднюю ночь в Петербурге ожидаются разом магнитная буря и снегопад. Магнитная буря, как сообщают метеорологи, будет вызвана «северной полярной корональной дырой», а мокрый снег в ночь на первое января принесет атлантический циклон.
Тем не менее, в городе будет тепло, сохранится плюсовая температура: от 0 до 2 градусов. Мокрый снег к самому утру превратится в дождь.
Аномально теплая погода установится в первые недели 2018 года на Северо-Западе повсеместно, а среднемесячная температура воздуха прогнозируется на один градус выше многолетних значений.
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