Взрыв в Петербурге: что известно на данный момент

Пострадавшие

При взрыве пострадали десять человек, один из них отказался от госпитализации, остальные находятся в Мариинской и Александровской больницах. Имена большинства известны. Как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.

Как произошел взрыв

В одной из камер хранения находилось самодельное взрывное устройство мощностью 200 в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, оно пролежало там не более полутора часов. «Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, многие были в крови», — так описывают происшествие очевидцы. Дом разрушен не был. В 18:45 покупатели выходили из супермаркета задыхаясь, а в самом помещении была сильная задымленность.

Теракт ли это?

Следственный Комитет квалифицировал происшествие не как теракт, возбуждено дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). «СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется», — заявила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Изменилось ли движение транспорта

Сразу после взрыва общественный транспорт изменил маршруты, но к 21:00 движение частично восстановлено. Оцепленной остается только территория, прилегающая к магазину. Автомобили, припаркованные рядом с ним, эвакуируют.

Как отреагировал губернатор

Георгий Полтавченко проинформирован о происшествии в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. Глава города дал «поручение оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи».