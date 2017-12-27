Фото дня: в Петербурге зимой установили фонтан в форме летающей тарелки

В самом центре Петербурга, между аркой Главного штаба и Невским проспектом, зимой установили фонтан, похожий на летающую тарелку. Представитель кафе «Брат», находящегося напротив скульптуры, Клавдия Гончарова рассказала «Собака.ru», что строители начали устанавливать его в октябре и, несмотря на то, что скульптуру уже привели в порядок, включать фонтан пока не планируют.

Фото: Клавдия Гончарова


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